بحث التعاون بين اليرموك وكلية دبلن الايرلندية

الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مساد، اليوم الأحد، مع وفد من كلية ترينتي دبلن الايرلندية، ضم كلا من نائب رئيس الكلية، الدكتورة إيما ستوك، والدكتورة زليكة رودقيرز من كلية اللغويات، ومدير مكتب التعاون الدولي، وليو ماكنامي، سبل التعاون الأكاديمي بين الجانبين.

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وأشار مساد إلى حرص اليرموك على فتح أبواب التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات الدولية المرموقة، ما يوفر الفرصة للطلبة لاستكمال دراستهم في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى ما يتيحه التعاون من فرص لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة للاطلاع على خبرات ومعارف وثقافات الدول الأخرى.



وأكد استعداد جامعة اليرموك لاستقبال طلبة ترينتي الراغبين بتعلم اللغة العربية، من خلال التحاقهم ببرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز اللغات بالجامعة، والذي يطرح ضمن عدة مستويات تتناسب مع المستوى اللغوي للطلبة الملتحقين بالبرنامج.



ولفت إلى أن مجتمع مدينة إربد يعد بيئة تعليمية خصبة؛ نظرا للتنوع الثقافي فيها وطبيعة وخصائص السكان، داعيا إلى تأطير التعاون بين الجانبين من خلال إبرام اتفاقية تعاون تعنى بالتبادل الطلابي، وتعزيز البحث العلمي في مختلف المجالات العلمية.



من جهتها، قالت ستوك إن اليرموك تعد الوجهة التعليمية الأفضل للطلبة الراغبين بتعلم اللغة العربية، لاسيما وأن كلية ترينتي تطرح برنامجا في الدراسات الشرق أوسطية يشمل اللغة العربية، موضحة طبيعة البرنامج ومدة تدريب الطلبة في اليرموك.



وأبدت استعداد ترينتي لمزيد من التعاون المستقبلي في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية المستقبلية، داعية إلى تبادل الزيارات العلمية بين الجانبين والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي ينظمها كلا الجانبين.