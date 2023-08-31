مفتي المملكة يبيّن حكم إطلاق العيارات النارية ويوجه رسالة

الوكيل الإخباري - قال مفتي عام المملكة، عبد الكريم الخصاونة، الخميس، إن إطلاق العيارات النارية في المناسبات حرام.

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دعا الخصاونة إلى إيجاد "الثقافة العالية عن خطر والوقاية من حمل السلاح" وإطلاق النار.



وأوضح أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلم، وإذا كان الترويع حرام، فمن باب أولى اعتبار أن إطلاق العيارات النارية يعتبر حراما، لافتا إلى أن إطلاق العيارات النارية سيؤدي لا محالة إلى قتل أو التخريب .

ووجه المفتي رسالة قال فيها: "يجب أن يكون لدينا ثقافة ألا يجوز ويحرم إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات وأي مناسبات أخرى"، داعيا وزارة التربية والتعليم إلى أنه يجب أن يدرس هذا الموضوع في مدارسنا للابتدائي والإعدادي والثانوي حتى يصبح لدينا الثقافة العالية عن خطر والوقاية من حمل السلاح وإطلاق العيارات النارية في الهواء بدون فائدة".



