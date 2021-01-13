مفتي المملكة يفتتح 3 مكاتب جديدة للإفتاء

الوكيل الاخباري - افتتح سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة اليوم الأربعاء، ثلاثة مكاتب جديدة للإفتاء، في جنوب العاصمة وغربها، وفي لواء الرصيفة، بهدف خدمة المجتمع، وتيسير السبيل على الناس للوصول إلى الفتوى الشرعية، وتسهيلا على المواطنين في تقديم خدمات الإفتاء.

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ويأتي ذلك ضمن خطة الدائرة الاستراتيجية لفتح مكاتب لها في أماكن التجمعات السكانية للتسهيل على الراغبين بالحصول على الفتوى التي تقدم بالمجان.



ويبلغ عدد مكاتب الإفتاء بالمملكة 21 مكتبا موزعة في المحافظات والألوية والتجمعات السكانية الكثيفة.



-- (بترا)

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