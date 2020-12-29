الإفتاء الأردني بالمركز الأول عربيا والثاني عالميا بإصدار الفتاوى

الوكيل الاخباري -

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حققت دائرة الإفتاء العام المركز الأول عربيا والثاني عالميا في إصدار الفتاوى الشرعية في عام 2020، وفقا لمجلة جسور الصادرة عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء الدكتور حسان ابو عرقوب، في تصريح لوكالة الأبناء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الدائرة اصدرت ما يزيد عن 12500 فتوى شرعية خلال العام الحالي 2020، خاصة أيام الحظر التي رافقت الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، والتي اتسمت هذه الفتاوى بالشمول ومواكبة الأحداث والمجالات الإفتائية.وأشار أبو عرقوب إلى أن أبرز الفتاوى التي تناولتها الدائرة خلال الجائحة تعلقت بالعبادات، وعن الصلاة في المساجد وضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي، وصلاة الجمعة وصلاة التراويح وكيفية أدائها في المنزل وكيفية صلاة عيد الفطر.ولفت إلى دور الإفتاء في نشر الطمأنينة والسلم المجتمعي، والوعي والتكافل بين الناس والتعاون على البر والتقوى، والمحافظة على أحكام الإسلام وشعائره الدينية مع أخذ الحيطة والحذر، في ظل الجائحة والحد من انتشار الوباء.وأضافت المجلة في عددها، إن 90 بالمئة من الفتاوى التي اصدرت في العالم خلال جائحة كورونا تعلقت بالعبادات بسبب الاجراءات الاحترازية.