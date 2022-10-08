مفتي عام المملكة يهنئ بالمولد النبوي

الوكيل الإخباري -

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هنأ المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة الامتين العربية والاسلامية بالمولد النبوي الشريف.وقال الخصاونة، وفقاً لما نشرته دائرة الإفتاء العام عبر حسابها على "فيسبوك" : "معتمد الأمة الإسلامية وسندها هو البركة التي وضعها الله تعالى بها، وارتباطها بالنبي صلى الله عليه وسلم".وأضاف:" لذلك كانت مناسبة المولد النبوي الشريف، وتذكر هذه البركة العظيمة التي حلّت بالأمة، والرحمة التي أهداها الله تعالى للعالمين، هي النبراس الذي يضيء دربنا، ويذكرنا بأهمية اتصالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير على هديه ومنهجه المُبارك".