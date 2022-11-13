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الأحد، 13-11-2022 11:46 ص

مقتل أردني أب لـ 6 أطفال في أمريكا - فيديو

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قالت وسائل إعلام أمريكية إن أردنياً قتل بالرصاص في ولاية لويزيانا الأمريكية على يد شخص ذو اسبقيات تم إلقاء القبض عليه فور وقوع الجريمة .

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وبحسب ترجمة "الوكيل الإخباري" نقلت محطة تلفزة أمريكية أن المواطن الأردني يبلغ من العمر 45 عاما ويعمل بمحطة محروقات في ولاية لويزيانا ولديه 6 أطفال يعيشون في الأردن .


وتابعت " المواطن الأردني زار عائلته في الأردن وعاد إلى أمريكا قبل 3 أسابيع من مقتله ".


وحول القاتل ذكرت أن اسمه "سبيرغنز" وتم توجيه تهمة القتل له من الدرجة الثانية .


بدورها أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه تتابع مع السفارة مقتل مواطن أردني في ولاية لويزيانا الأمريكية.

 


 




 

 


 

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