مقتل أردني أب لـ 6 أطفال في أمريكا - فيديو

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قالت وسائل إعلام أمريكية إن أردنياً قتل بالرصاص في ولاية لويزيانا الأمريكية على يد شخص ذو اسبقيات تم إلقاء القبض عليه فور وقوع الجريمة .

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وبحسب ترجمة "الوكيل الإخباري" نقلت محطة تلفزة أمريكية أن المواطن الأردني يبلغ من العمر 45 عاما ويعمل بمحطة محروقات في ولاية لويزيانا ولديه 6 أطفال يعيشون في الأردن .



وتابعت " المواطن الأردني زار عائلته في الأردن وعاد إلى أمريكا قبل 3 أسابيع من مقتله ".



وحول القاتل ذكرت أن اسمه "سبيرغنز" وتم توجيه تهمة القتل له من الدرجة الثانية .



بدورها أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه تتابع مع السفارة مقتل مواطن أردني في ولاية لويزيانا الأمريكية.