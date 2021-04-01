الخميس 01-04-2021
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الخميس، 01-04-2021 01:23 م

مشددا الإقبال على المطاعيم

مكافحة الأوبئة : سلالات كورونا تلعب دورا بانتشار الفيروس

حجا
الدكتور بسام حجاوي


الوكيل الإخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام حجاوي، أن الأردن وصل إلى ذروة الموجة الثانية بعد 8 أسابيع من بدايتها. 

وبيّن حجاوي، في تصريحات صحافية ، أن الرقم المسجل بأعداد الوفيات كان الأكبر منذ بدء الجائحة لكن تلك الوفيات تعكس أسبوعين أو ثلاث ماضيين ولا تعكس الأسبوع الماضي، متمنيا انخفاض عدد الوفيات خلال الأسبوع القادم.

وأشار إلى أنه كلما زادت عدد الإصابات سترفع الوفيات بالفيروس، منوها إلى أن السلالات تلعب الدور الكبير بانتشار الفيروس.

ويعتقد حجاوي انخفاض الوفيات وانحصارها لكن هذا يتطلب استمرار الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة مع الاقبال على تلقي المطاعيم.

ونوّه إلى أن عدد المسجلين بمنصة الراغبين بتلقي اللقاح وصلت إلى قرابة المليون. وعن مطعوم استرازينيكا، أكد أن الأبحاث لا زالت تجري حاليا حول المطعوم، لافتا إلى عدم وجود أية توجهات لتعليق اللقاح في الأردن.

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