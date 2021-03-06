3 جرائم مروعة تشغل الرأي العام في المملكة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شهد الأردن خلال الأيام القليلة الماضية ،(3) جرائم قتل مروّعة ، راح ضحيتها أبرياء ، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي ، وأثارت الرأي العام ، ما أدى إلى موجة استياء شعبية ، على وقع معاناة الأردنيين من جائحة كورونا.



ووفق رصد "الوكيل الإخباري" ، لتلك الجرائم ، فقد توزّعت في كل من البادية الجنوبية ، والعاصمة عمان ، ومحافظة العقبة.



البادية الجنوبية

واليوم السبت، فقد أقدم شخص على قتل ابنتيه من مواليد (2018 و2019 ) بواسطة أداة حادة داخل منزلهم في احدى مناطق البادية الجنوبية، حيث تمّ فتح تحقيق في الحادثة والبحث جارٍ عن المشتبه به الذي توارى عن الأنظار .



العاصمة عمان

وكان الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، أكد الأربعاء الماضي، ان بلاغاً ورد للعاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة ومديرية شرطة شرق عمان من قبل أحد الاشخاص من جنسية عربية بتغيب شقيقه المقيم في الاردن وانقطاع الاتصال به منذ شهرين تقريبا وانه حضر للاردن منذ ايام للبحث والتبليغ عن تغيبه حيث شُكل على الفور فريق تحقيق خاص للتحقيق في ملابسات اختفاء ذلك الشخص.



واضاف الناطق الاعلامي ان التحقيقات وجمع المعلومات حول الشخص المفقود ولدت لدى المحققين مؤشرات بأنه كان ضحية لجريمة قتل حيث تم التوسع بالتحقيقات والتي قادتهم للاشتباه بشخص من جنسية عربية ومن ذات جنسية الشخص المتغيب وأُلقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بأنه وقبل شهرين تقريباً وأثناء وجوده داخل منزله حضر إليه صديقه ( الشخص المتغيب ) وقام بالاعتداء عليه إثر خلاف سابق كان بينهما وأنه عندها دافع عن نفسه وطعنه مما ادى الى وفاته ، ليقوم عندها بالاتصال باحد اصدقائه ( من ذات الجنسية ) وبعد اخباره بما حصل قام بمساعدته بنقل الجثة واخفائها وأُلقي القبض كذلك على الشريك بالجريمة.



محافظة العقبة

وفي محافظة العقبة ، ورد بلاغ لغرفة عمليات مديرية شرطة العقبة بوجود جثة لشاب عشريني تعرض للطعن بواسطة أداة حادة أدّت إلى وفاته.



وأضاف الناطق الاعلامي انه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي وتولى فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي وشرطة العقبة التحقيق في القضية حيث تمكن الفريق بعد جمع المعلومات من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة وأُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه قيامه بطعن المغدور بأداة حادة إثر خلافات بينهما.

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