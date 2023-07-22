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السبت، 22-07-2023 03:10 م

مكافحة المخدرات تنفّذ مداهمات لتجّار المخدرات ومروجيها - صور

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم اليومية والحثيثة لمتابعة قضايا المخدرات وملاحقة تجّارها ومروجيها فقد تعاملوا خلال ال 48 ساعة الماضية مع عشر قضايا نوعية القي القبض خلالها على 14 تاجراً مروجاً، ومنهم مصنفون بالخطرين. 

ففي ابرز ما تم التعامل معه فقد نفذ الفريقان الخاصان في ادارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي مداهمتين مشتركتين في اوقات مختلفة في محافظتي العاصمة والكرك لشخصين من مروجي المخدرات والمصنفين بالخطرين والمسلحين، إذ افضت المداهمتان لالقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما كميات متفرقة من المواد المخدرة 

فيما تعاملت الادارة مع ثلاث قضايا في العاصمة القي القبض في القضية الاولى على ثلاثة مروجين للمخدرات بعد مداهمتهم وضبط بحوزتهم 2300 حبة مخدرة و 8 كفوف حشيش ، فيما دوهم في العاصمة موقع استخدمه عدد من المروجين لنشاطهم الجرمي وبيع المخدرات والقي القبض داخله على ثلاثة اشخاص وضبط بحوزتهم 10 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة ، وفي القضية الثالثة فقد ضبطت سبعة كفوف حشيش و 2000 حبة مخدرة بحوزة احد تجار المخدارت ومروجيها جنوب العاصمة .

وفي محافظة الزرقاء جرت مداهمة تاجر للمخدرات داخل مركبته اثناء نقله لكمية من المخدرات والقي القبض عليه وضبط بحوزته 21 كف حشيش ، فيما القي القبض في محافظة الكرك على مروجين اثنين بحملة امنية خاصة وضبط بحوزتهما كميات متفرقة من المواد المخدرة 

وفي احدى مناطق غرب البلقاء وبعد تحديد موقع شخص مطلوب بقضايا زراعة المخدرات ومتوارٍ عن الانظار منذ مدّة طويلة جرت مداهمته من قبل قوة امنية والقي القبض عليه وضبط داخل الموقع كمية كبيرة من اشتال الماريجوانا المخدرة ، كما والقي القبض في محافظة معان على مروج من المكررين لتلك القضايا وضبط بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة.

هذا وتمكن العاملون في أحد المعابر الحدودية من ضبط 225 الف حبة مخدرة ، أُخفيت داخل طبليات خشبية بطريقة مخفية بمركبة شحن محملة بالفاكهه وهي قادمة من دولة مجاورة أثناء محاولة تهريبها إلى دولة مجاورة أخرى ( ترانزيت) وما زال التحقيق جارياً لتحديد المتورطين في القضية.

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