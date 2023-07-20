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الخميس، 20-07-2023 12:41 م

اختتام دورة السلم والأمن المجتمعي

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الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الخميس، في مركز السلم المجتمعي التابع لمديرية الأمن العام- الأمن الوقائي، دورة السلم والأمن المجتمعي.

وسلمت شهادات المشاركة للمتدربين، حيث شارك في الدورة عدد من مرتبات الأمن العام، إضافة لعدد من المدنيين من المؤسسات الشريكة للمركز كوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وأمانة عمان وقرى ( sOs) .

وهدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام، إلى التوعية بالظواهر السلبية في المجتمع ودور المركز في التصدي لها، حيث تناولت محاضراتها موضوعات مكافحة الفكر المتطرف، والتجنيد الإلكتروني، وخطاب الكراهية، ومحاربة انتشار الإشاعة، والجرائم الإلكترونية، إضافة إلى مكافحة الفساد.

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