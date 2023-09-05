مناشدة لنقل الطفل كرم للعلاج في الأردن

الوكيل الاخباري-ليلى القرشي
ناشد مواطن أردني مُقيم في المملكة العربية السعودية بنقل طفله الرضيع "كرم" للعلاج في الأردن ، حيث يُعاني الطفل من مشاكل صحية خطيرة تشمل مشاكل في القلب والدماغ والجهاز التنفسي ويحتاج بشكل عاجل إلى عمليات جراحية لإنقاذ حياته .اضافة اعلان
وقال الأب، محمد المساعدة ، بحديث لـ "الوكيل الإخباري" أن طفله كرم، البالغ من العمر 23 يومًا فقط، يعاني من مشاكل خطيرة في القلب وصعوبة في التنفس، وهو حالياً يتلقى العلاج في المملكة العربية السعودية .
وأشار إلى أنه بحاجة ماسة للتدخل الجراحي، ولكنه غير قادر على تغطية تكاليف العلاج هناك بسبب عدم توفر تأمين صحي لابنه وتكاليف العلاج الباهظة لحالته .
وختم حديثه بمناشدة السلطات المختصة بتسهيل عملية نقل ابنه إلى الأردن، مؤكدًا أن حالة ابنه تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم ، وأنه يحتاج بشكل عاجل إلى نقله إلى الأردن للعلاج ضمن رعاية طبية متخصصة .
رقم والد الطفل : 00966565354370