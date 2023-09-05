مناشدة لنقل الطفل كرم للعلاج في الأردن

الوكيل الاخباري-ليلى القرشي



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ناشد مواطن أردني مُقيم في المملكة العربية السعودية بنقل طفله الرضيع "كرم" للعلاج في الأردن ، حيث يُعاني الطفل من مشاكل صحية خطيرة تشمل مشاكل في القلب والدماغ والجهاز التنفسي ويحتاج بشكل عاجل إلى عمليات جراحية لإنقاذ حياته .وقال الأب، محمد المساعدة ، بحديث لـ "الوكيل الإخباري" أن طفله كرم، البالغ من العمر 23 يومًا فقط، يعاني من مشاكل خطيرة في القلب وصعوبة في التنفس، وهو حالياً يتلقى العلاج في المملكة العربية السعودية .وأشار إلى أنه بحاجة ماسة للتدخل الجراحي، ولكنه غير قادر على تغطية تكاليف العلاج هناك بسبب عدم توفر تأمين صحي لابنه وتكاليف العلاج الباهظة لحالته .وختم حديثه بمناشدة السلطات المختصة بتسهيل عملية نقل ابنه إلى الأردن، مؤكدًا أن حالة ابنه تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم ، وأنه يحتاج بشكل عاجل إلى نقله إلى الأردن للعلاج ضمن رعاية طبية متخصصة .رقم والد الطفل : 00966565354370