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الإثنين، 30-05-2022 04:15 م

منتدون يدعون لتطبيق معايير الاقتصاد الدائري لفتح أسواق جديدة للمنتوجات الأردنية

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الوكيل الاخباري - دعا خبراء يمثلون وزارات ومؤسسات علمية محلية وأجنبية، إلى تطبيق معايير الاقتصاد الدائري في الصناعات الغذائية بالأردن، ما ينعكس إيجابا على جودة المنتج وزيادة قدرته التنافسية لفتح أسواق جديدة للمنتوجات الأردنية.

 وقدم الخبراء خلال مشاركتهم في المنتدى الأول حول الاقتصاد الدائري في الصناعات الغذائية بالأردن والذي استضافته الجمعية العلمية الملكية، شرحا مفصلا عن الاقتصاد الدائري لتعريف المصانع الغذائية وصناع القرار والجهات الرقابية والحكومية بمفهوم الاقتصاد الدائري الذي يقوم على حماية الموارد الطبيعية وتطبيق منهجية الإنتاج الأنظف والكفؤ للموارد.

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