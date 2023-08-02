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الأربعاء، 02-08-2023 02:53 م

منح دراسية للأردنيين بنسبة 100% من جامعة Istanbul Aydin University التركية -رابط

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر عدد من المنح الدراسية للأردنيين مقدمة من Istanbul Aydin University في تركيا لجميع المراحل الدراسية (البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه) في عدة تخصصات في كليات الإدارة والهندسة والعلوم الصحية، على أن يلتحق الطلبة المقبولون والمستفيدون من هذه المنح بداية العام الجامعي 2023 - 2024

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وقالت ان مميزات المنحة تشمل المنح تغطية الرسوم الدراسية فقط بنسب (100%، 75%، 50%).


وأضافت ان لغة الدراسة (اللغتين الإنجليزية أو التركية) وحسب التخصص.


عن آلية آلية التقديم، أشارت الى أنه يقوم الطالب بتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة والاطلاع على الشروط والتعليمات من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: انقر هنا


وقالت ان تقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 15-9-2023، وعلى الطالب الالتزام بتعليمات الإعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.

 




 

 


 

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