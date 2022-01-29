منخفض الخير يعبر المملكة ويكشف عن هشاشة الشبكة الكهربائية

الوكيل الإخباري - عبر المنخفض الثلجي أجواء المملكة بعد أن غطى معظم المناطق باللون الابيض، وما رافق ذلك من اعطال وبلاغات وصلت إلى الالاف، جلها كان متركزاً على انقطاع التيار الكهربائي، خاصة في العاصمة عمان وضواحيها.

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موقع "الوكيل الاخباري"، استقبل آلاف البلاغات عن أعطال الكهرباء التي استمرت ليومين وأكثر، وحالة غضب عارم من المواطنين على ترهل البنية التحتية والتجهيزات التي سبقت هذه الأجواء.



هيئة تنظيم قطاع الطاقة قالت إنه سجل أكثر من 2900 عطل كهربائي في المملكة تركزت غالبيتها وبنسبة 87 % لدى شركة الكهرباء الاردنية، حتى صباح أمس الجمعة.



الهيئة بينت أنها ستواصل من خلال الضابطة العدلية متابعة أداء الشركات بحسب التشريعات النافذة، ومستمرة في دورها الرقابي على الشركات العاملة في القطاع لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بديمومة التيار الكهربائي وتزويد الخدمة وان مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة يواصل منذ ليلة أمس ولغاية اللحظة العمل ومتابعة إعادة التيار الكهربائي للانقطاعات المتبقية بالسرعة الممكنة.



مواطنون عبروا عن استغرابهم ، كيف سيكون التعامل مع باقي المنخفضات إذا كان هذا حال الشبكة، التي كشف عن هشاشتها خلال منخفض ثلجي لم تتجاوز سماكة الثلوج فيه في عمان عن 5 سم؟



وتساءلوا عن دور غرفة العمليات والغرفة المشتركة والتجهيزات وخطط الطوارئ التي أعلن عنها وحالة الاستنفار نتيجة المنخفض.



وطالبوا بمحاسبة المقصرين على هذا الخلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات التي قصرت ولم تقم بدورها خلال هذه الأحوال الجوية.