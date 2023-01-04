الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

وفاة و 4 اصابات بحادث سير مروع على طريق اربد - عمان

الملك ورئيس الإمارات يعقدان لقاء في أبوظبي

الارصاد الجوية تنفي تساقط الثلوج الكثيفة بالاردن اليوم

توافق أردني بحريني على "آليات لتعزيز التعاون" في ختام اجتماعات لجنة وزارية مشتركة

الأمن العام : كلّ ما ينشر عن وجود عصابات تقوم بإهداء ( ميداليات) هي إشاعات

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الرائد محمد حتامله

عقل: مبيعات الكاز تضاعفت 8 مرات بعد قرار تجميد الضريبة

362 إشاعة تداولها أردنيون العام الماضي

رئيس الوزراء يصل إلى المنامة في زيارة رسميَّة على رأس وفدٍ وزاري

مندوبا عن الملك.. العيسوي يشارك بتشييع جثمان الراحل عبد السلام المجالي

الأربعاء، 04-01-2023 04:30 م

مندوبا عن الملك.. العيسوي يشارك بتشييع جثمان الراحل عبد السلام المجالي

2202211152338726715708


الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، بتشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي، إلى مثواه الأخير في منطقة الياروت بمحافظة الكرك.

اضافة اعلان


ونقل رئيس الديوان الملكي تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة وذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.


ويعد الفقيد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الثلاثاء، أحد رجالات الأردن، وأسهم خلال مسيرته في خدمة الوطن وقيادته عبر توليه مهام المسؤولية في مراحل متعددة من تاريخ المملكة.


وتقلد الفقيد العديد من المناصب، إذ شغل منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع بين الأعوام 1993 و1995، ورئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع عامي 1997 – 1998.


كما شغل الفقيد منصب وزير الصحة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير التربية والتعليم، ومستشارا للمغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، وعضواً في مجلس الأعيان لأكثر من مرة ورئيساً للجامعة الأردنية، ومديراً عاماً للمؤسسة الطبية العلاجيَّة.

 

كما تولى المرحوم المجالي رئاسة الوفد الأردني لمباحثات السلام حول الشرق الأوسط.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

وفاة و 4 اصابات بحادث سير مروع على طريق اربد - عمان

ww

الملك ورئيس الإمارات يعقدان لقاء في أبوظبي

www

توافق أردني بحريني على "آليات لتعزيز التعاون" في ختام اجتماعات لجنة وزارية مشتركة

الامن

الأمن العام : كلّ ما ينشر عن وجود عصابات تقوم بإهداء ( ميداليات) هي إشاعات

ffff

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الرائد محمد حتامله

12023214728220172914

عقل: مبيعات الكاز تضاعفت 8 مرات بعد قرار تجميد الضريبة

أخبار متعلقة
fff

رئيس الديوان الملكي يعزي بوفاة والدة النائب السابق محمود النعيمات

12202220134754207364990

الملك يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

wwww

الملك يبحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي العلاقات الأخوية

1

الملك يرافقه الأمير الحسن يقدمون واجب العزاء بالشهيد العقيد الدلابيح في جرش - صور

1220221014646327174464

مندوبا عن الملك.. العيسوي يقدم العزاء بوفاة زها منكو

ملك

الديوان الملكي ينشر صورة تجمع الملك وولي العهد والأمير هاشم