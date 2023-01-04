مندوبا عن الملك.. العيسوي يشارك بتشييع جثمان الراحل عبد السلام المجالي

الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، بتشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي، إلى مثواه الأخير في منطقة الياروت بمحافظة الكرك.

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ونقل رئيس الديوان الملكي تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة وذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.



ويعد الفقيد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الثلاثاء، أحد رجالات الأردن، وأسهم خلال مسيرته في خدمة الوطن وقيادته عبر توليه مهام المسؤولية في مراحل متعددة من تاريخ المملكة.



وتقلد الفقيد العديد من المناصب، إذ شغل منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع بين الأعوام 1993 و1995، ورئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع عامي 1997 – 1998.



كما شغل الفقيد منصب وزير الصحة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير التربية والتعليم، ومستشارا للمغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، وعضواً في مجلس الأعيان لأكثر من مرة ورئيساً للجامعة الأردنية، ومديراً عاماً للمؤسسة الطبية العلاجيَّة.

كما تولى المرحوم المجالي رئاسة الوفد الأردني لمباحثات السلام حول الشرق الأوسط.

