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الثلاثاء، 20-12-2022 05:29 م

الملك يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي عقد على هامش انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون الشراكة، متانة العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

ولفت جلالته إلى أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وفتح آفاق جديدة للشراكة، لتوسيع التشبيك والتواصل بين دول المنطقة والدول الأوروبية، بما يخدم المصالح المشتركة.

وتناول اللقاء الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة في المجالات التنموية.

وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية أهمية دور الأردن في المنطقة، مشيدا بعمق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.

كما أعرب بوريل عن تعازيه لجلالة الملك في شهداء الواجب من مديرية الأمن العام.

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