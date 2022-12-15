الجمعة 16-12-2022
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بني مصطفى ومحافظة يبحثان سبل انتقال الحضانات ومراكز المنار الى وزارة التربية
مندوبا عن الملك.. العيسوي يقدم العزاء بوفاة زها منكو
السفارة الاميركية بالأردن تُحذر وتمنع رعاياها من السفر الى 4 محافظات - أسماء
الحكومة توجه رسالة الى المضربين عن العمل
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مجلس إدارة البوتاس العربية يوجه رسالة تقدير للإدارة التنفيذية وللعاملين في الشركة
المجالي: فخورون بدور الناقل الوطني في ربط الأردن بالعالم
عودة متميّزة لمركبة ’إم جي‘ الرياضية متعدّدة الاستعمالات MG RX5 الشهيرة
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أولى رحلات Wizz Air من لندن
كورونا
كورونا
دراسة تتوقع مليون حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين
الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة كورونا وجدري القردة في 2023