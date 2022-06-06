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الإثنين، 06-06-2022 08:31 م

منصة الكترونية لتسجيل طلبة الصف الأول بالمدارس الحكومية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير التعليم العام، الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور احمد جميل المساعفة، إن تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية للعام القادم سيكون عبر المنصة الالكترونية.

وأضاف المساعفة في ادراج له عبر فيسبوك، أن الوزارة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على المنصة تمهيدًا لإطلاقها في غضون الأيام القليلة القادمة.

ونوه إلى ان الفئة المستهدفة من الطلبة هم من مواليد عام 2016، مشيرا إلى أنه يستطيع الأطفال من مواليد 2014 و2015 ممن لم يدخلوا المدرسة بعد التسجيل عبر المنصة لدخول الصف الأول العام الدراسي المقبل.

وختم قائلا" أسأل الله أن يقر عيون أولياء الأمور بأبنائهم وبناتهم وأن يفرّح قلوبهم بنجاحهم وتميزهم".

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