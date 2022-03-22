منطقة النصر: مدة الاقتراع لكل ناخب تراوحت بين 2- 3 دقائق

الوكيل الإخباري- تراوحت مدة الاقتراع لكل ناخب وناخبة في مراكز الاقتراع لانتخابات مجلسي أمانة عمان والمحافظة "اللامركزية"، بمنطقة جبل النصر التابعة لأمانة عمان الكبرى بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق منذ دخول الناخب إلى مركز الاقتراع وحتى انتهاء عملية الإدلاء بصوته.

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وقال رؤساء مراكز الاقتراع في المنطقة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)اليوم الثلاثاء، إن عملية الاقتراع تسير بسهولة ويسر، وأن مراكز الاقتراع التي يشرفون عليها لم تشهد اي تجاوزات تتعلق بالعملية الانتخابية أو الإخلال بالقوانين والتعليمات المتبعة. وشهد مركز اقتراع وفرز حسان بن ثابت للإناث، تسجيل أول حالة اقتراع عند السابعة وخمس دقائق صباحا، وكانت أول حالة اقتراع في مركز اقتراع وفرز توفيق ابو الهدى للذكور عند الساعة السابعة وعشر دقائق.



وأوضح مدير مركز انتخاب وفرز توفيق ابو الهدى التابع لمنطقة النصر، غسان ابو خاطر، أن الإقبال حتى الساعة الثانية عشرة كان جيدا ومن المتوقع ازدياد نسبة الإقبال مع ساعات العصر. واضاف ان عملية الاقتراع تبدأ باستقبال الناخب على أبواب المركز والتأكد من هويته الشخصية وإرشاده إلى مكان ورقم الصندوق الذي سيدلي به بصوته الانتخابي، يتم بعدها التأكد من هوية الناخب من خلال عرضها على الماسح الضوئي"الباركود" وبعد ذلك مطابقة اسمه ورقيا لإعطائه ورقتي الاقتراع. من جهته، أشار مدير مركز اقتراع و حسان بن ثابت التابع لمنطقة النصر عصام راجحة، إلى أن هوية الأحوال المدنية تعتبر الوثيقة الوحيدة المعتمدة لإثبات الشخصية في مراكز الاقتراع، كونها تتضمن "الباركود" الذي من خلاله يتم التأكد من صحة معلومات الناخب أو الناخبة.



وفيما يتعلق بعملية اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة قال راجحة، إن هناك إجراءات ميسرة ومعتمدة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، بحيث يتم التعامل مع هذه الفئة وفقا لهذه الإجراءات.



ويتنافس 10 مرشحين في هذه الدائرة على مقعد واحد لمجلس أمانة عمان، فيما يتنافس 4 مرشحين على مقعد واحد لمجلس المحافظة الخاص بهذه الدائرة.

