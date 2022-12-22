من هو مكرم القيسي وزير السياحة الجديد

الوكيل الاخباري - أجرى رئيس الوزراء بشر الخصاونة تعديلا محدودا على وزارته اليوم الخميس شمل حقيبة واحدة.

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وتضمن التعديل استقالة وزير السياحة نايف الفايز وتعيين سفيرنا في باريس مكرم القيسي خلفا له.



كما تم تعيين الفايز رئيسا لمجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.



من هو مكرم مصطفى عبدالكريم القيسي



يحمل القيسي بكالوريوس علم حاسوب/ الجامعة الاردنية وماجستير دراسات دبلوماسية/ جامعة وستمنستر المملكة المتحدة.



اهم المناصب التي شغلها :

وزير الشباب





محاضر غير متفرغ في المعهد الدبلوماسي الاردني ، عمان ، الأردن (2004-2007)



سفير / منسق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ، البحر الميت في وزارة الخارجية ، عمان ، الأردن (نيسان/ 2005- حزيران/ 2005)



سفير / مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية ، عمان ، الأردن (تموز / 2005- تشرين أول/ 2007)

الممثل الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSN) (كانون أول / 2007 - تموز/ 2013).



سفير فوق العادة ومفوض لدى جمهورية النمسا (كانون أول / 2007 - تموز/ 2013)

الممثل الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى المنظمات الدولية في فيينا (كانون أول/ 2007-تموز / 2013)



محافظ في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية و ممثلاً للمملكة في المجلس (أيلول/ 2010-أيلول/ 2012)



نائب رئيس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (أيلول 2011 - أيلول 2012)



سفير فوق العادة والمفوض لدى الجمهورية السلوفاكية (2008-2013) غير مقيم



عميد السلك الدبلوماسي للدول العربية في جمهورية النمسا (نيسان/ 2012- تموز/ 2013)



سفير فوق العادة ومفوض لدى جمهورية سلوفينيا (أيار/ 2008 - تموز/ 2013)غير مقيم

سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية التشيكية (نيسان/ 2008 - تموز / 2013) غير مقيم



سفير فوق العادة ومفوض لدى جمهورية هنغاريا (نيسان / 2008 - تموز / 2013) غير مقيم



سفير فوق العادة ومفوض في الجمهورية الفرنسية (تشرين ثاني / 2013)



سفير فوق العادة والمفوض لدى الكرسي الرسول (كانون أول/ 2013) غير مقيم



سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية البرتغالية (آذار/ 2014)غير مقيم



المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو ، (آب 2014)



المنسق الوطني لقمة الأمن النووي ورئيس مجموعة الاتصال للأمن النووي ( أبريل / 2015)