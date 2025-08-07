الخميس 2025-08-07 06:14 م
 

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

غزة
غزة
 
الخميس، 07-08-2025 10:46 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون فجر اليوم الخميس، بقصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مسجد المجادلة في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، تم انتشال 3 شهداء إثر استهداف شقه آل زقوت في منطقة أبو اسكندر في الشيخ رضوان، في غزة.

 

واستشهد مواطن وزوجته وأبناؤه إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في المعسكر الغربي غربي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

 
 
