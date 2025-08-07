شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

وبحسب مصادر فلسطينية، تم انتشال 3 شهداء إثر استهداف شقه آل زقوت في منطقة أبو اسكندر في الشيخ رضوان، في غزة.
-
