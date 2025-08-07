الأمن يكرر تحذيراته من المواكب تزامنا مع نتائج التوجيهي

وأكدت المديرية أنها ستكثف من رقابتها الميدانية البشرية والآلية وبتنسيق عملياتي بين جميع القيادات والمديريات، وبما يشمل انتشاراً للدوريات الآلية والراجلة والسرية باللباسين المدني والعسكري، وتفعيل العمل الاستخباري، والاستجابة للبلاغات والشكاوى لضبط المخالفات، ومتابعة مطلقي العيارات النارية لحين إلقاء القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة الخطرة تمثل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وسلامة أفراده.
كما تشمل الخطة انتشارا واسعا لكوادر الإدارات المرورية في جميع المحافظات، لتنظيم حركة السير، ومنع المخالفات الخطرة مثل القيادة المتهورة، والاستعراض بالمركبات، وخروج الأجسام من النوافذ، وتشكيل المواكب العشوائية التي تُعيق حركة السير وتُعرض حياة المواطنين للخطر.
-
أخبار متعلقة
-
التربية: 62.5% نسبة النجاح العامة في امتحان "التوجيهي"
-
مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب
-
عملية زراعة قوقعة معقدة بمستشفى الأميرة بسمة لطفل يعاني من فقدان سمع خلقي
-
الأمن العام يكشف خطوات تحديد مطلق العيارات النارية بدقة
-
ازدحامات مرورية في عمان
-
وزير النقل يوجه بتقديم مقترحات تطويرية لقطاع النقل
-
ضبط 839 متسولًا خلال تموز الماضي
-
الشواربة يوعز برفع جاهزية الامانة والاستعداد لاستقبال موسم الشتاء