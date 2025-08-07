الخميس 2025-08-07 06:12 م
 

القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالات جوية جديدة للمساعدات على غزة بمشاركة دولية

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الخميس، 07-08-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري-   نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، عملية إنزال جوي جديدة لإيصال مساعدات غذائية وإنسانية إلى قطاع غزة، من خلال ست طائرات، اثنتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، بالإضافة إلى طائرتين من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة بلجيكا، محمّلة بنحو (60) طناً من المواد الإغاثية.

اضافة اعلان


وبذلك يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى ( 144) إنزالاً جوياً، و(303) إنزالاً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها ( 439) طناً منذ عودة الإنزالات الجوية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية أوائل التوجيهي في الأردن.. الفرع العلمي 2025 - أسماء

جانب من المؤتمر

أخبار محلية التربية: 62.5% نسبة النجاح العامة في امتحان "التوجيهي"

تعبيرية

مناسبات محمد مهند البيايضه .. مبارك النجاح

مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

أخبار محلية مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

مستشفى الأميرة بسمة

أخبار محلية عملية زراعة قوقعة معقدة بمستشفى الأميرة بسمة لطفل يعاني من فقدان سمع خلقي

تعبيرية

أخبار محلية الأمن العام يكشف خطوات تحديد مطلق العيارات النارية بدقة

ارشيفية

أخبار محلية ازدحامات مرورية في عمان



 
 





الأكثر مشاهدة