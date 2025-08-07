القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالات جوية جديدة للمساعدات على غزة بمشاركة دولية

وبذلك يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى ( 144) إنزالاً جوياً، و(303) إنزالاً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها ( 439) طناً منذ عودة الإنزالات الجوية.
