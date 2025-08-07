الخميس 2025-08-07 06:16 م
 

هدايا التوجيهي 2025.. بين الرمزيات المؤثرة والتقنيات الذكية

0ج0ج
تعبيرية
 
الخميس، 07-08-2025 02:46 م

الوكيل الإخباري-   مع إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"، تتجه الأنظار إلى لحظات الفرح والاحتفال، وتبرز الهدايا كوسيلة للتعبير عن الفخر والتهنئة بالنجاح بعد عام دراسي حافل بالتحديات.

اضافة اعلان

 

وتتنوع الهدايا ما بين الرمزية، والتقنية، والهدايا الشخصية التي تحمل طابعًا مميزًا، يعكس اهتمامًا خاصًا بالناجح أو الناجحة.

هدايا رمزية تحمل معاني عميقة
يفضل كثيرون الهدايا البسيطة ذات المعاني المؤثرة، مثل:
قلادة أو سوار محفور عليه اسم الطالب وتاريخ النتيجة.
مجسم تذكاري على شكل شهادة نجاح أو قبعة تخرج.
صندوق ذكريات يحتوي على صور وأمنيات مكتوبة من الأصدقاء والعائلة.


هدايا تقنية تواكب طموحات المستقبل
لأن مرحلة ما بعد التوجيهي تمثل بداية جديدة، يختار البعض تقديم هدايا عملية تدعم المرحلة الجامعية المقبلة، مثل:
لابتوب حديث أو جهاز تابلت للدراسة الجامعية.
ساعة ذكية لتنظيم الوقت والمهام.
سماعات لاسلكية أو اشتراك في منصات تعليمية رقمية.


هدايا مخصصة حسب الهوايات
يمكن أيضًا التفكير في الهدايا التي تتماشى مع شخصية الطالب وهواياته، مثل:
أدوات رسم أو كاميرا لمحبي التصوير.
كتب ملهمة أو تطوير ذات.
أدوات رياضية أو اشتراك في نادٍ رياضي.


تجربة لا تُنسى
وبدلًا من الهدية التقليدية، يفضل البعض إهداء "تجربة"، مثل:
رحلة قصيرة داخل الأردن أو إلى الخارج.
عشاء فاخر أو يوم في منتجع صحي.
ورشة عمل أو دورة تدريبية في مجال يطمح الطالب لتعلمه.


خلاصة
هدايا النجاح لا تُقاس بثمنها، بل بما تحمله من حب وتقدير. سواء كانت رمزية أو عملية، تبقى الهدية بصمة في ذاكرة الطالب الناجح، تذكّره دائمًا أن الجهد لا يضيع، وأن هناك من يفرح بفرحه.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية أوائل التوجيهي في الأردن.. الفرع العلمي 2025 - أسماء

جانب من المؤتمر

أخبار محلية التربية: 62.5% نسبة النجاح العامة في امتحان "التوجيهي"

تعبيرية

مناسبات محمد مهند البيايضه .. مبارك النجاح

مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

أخبار محلية مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

مستشفى الأميرة بسمة

أخبار محلية عملية زراعة قوقعة معقدة بمستشفى الأميرة بسمة لطفل يعاني من فقدان سمع خلقي

تعبيرية

أخبار محلية الأمن العام يكشف خطوات تحديد مطلق العيارات النارية بدقة

ارشيفية

أخبار محلية ازدحامات مرورية في عمان



 
 





الأكثر مشاهدة