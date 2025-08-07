الخميس 2025-08-07 06:14 م
 

هيومن رايتس ووتش: إسرائيل قصــفت أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في غزة

غزة
غزة
 
الخميس، 07-08-2025 11:16 ص

الوكيل الإخباري-   قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الاحتــلال الإسرائيلي قصــف أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023، ما أدى إلى استشهاد مئات المواطنين وتدمير المدارس جميعها وإلحاق أضرار جسيمة فيها.

وأضافت في بيان عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس، إن قصف الاحتلال للمدارس التي تحولت إلى ملاجئ يأتي ضمن الهجوم العسكري الذي يدمر معظم البنية التحتية المدنية المتبقية في غزة، ويهجّر مئات آلاف الفلسطينيين ويفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا.

 
 
