هيومن رايتس ووتش: إسرائيل قصــفت أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في غزة

الوكيل الإخباري- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الاحتــلال الإسرائيلي قصــف أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023، ما أدى إلى استشهاد مئات المواطنين وتدمير المدارس جميعها وإلحاق أضرار جسيمة فيها.

