هيومن رايتس ووتش: إسرائيل قصــفت أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في غزة

وأضافت في بيان عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس، إن قصف الاحتلال للمدارس التي تحولت إلى ملاجئ يأتي ضمن الهجوم العسكري الذي يدمر معظم البنية التحتية المدنية المتبقية في غزة، ويهجّر مئات آلاف الفلسطينيين ويفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا.
