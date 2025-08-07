الإمارات تواصل إسقاط المساعدات جواً في غزة

وتهدف هذه العمليات الجوية إلى إيصال المساعدات إلى المناطق المعزولة التي تعاني من صعوبة في الوصول إليها عبر الطرق البرية نتيجة تطورات الأوضاع الميدانية داخل القطاع. وتضمنت الحمولة مواد غذائية وإمدادات طارئة موجهة للسكان الأكثر تضرراً.
ومع هذه العملية، يصل إجمالي ما تم إنزاله جواً من مساعدات إلى أكثر من 3851 طناً من المواد الغذائية والإغاثية المتنوعة، تم توزيعها على مختلف أنحاء القطاع.
وفي خطوة متزامنة، دخلت اليوم 45 شاحنة مساعدات إماراتية إلى غزة عبر المعابر البرية، محمّلة بالمؤن الغذائية، في استمرار للجهود الإماراتية الهادفة لتأمين الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.
وأكدت دولة الإمارات التزامها بمواصلة التنسيق مع الأردن والشركاء الدوليين لإيصال الدعم إلى غزة بكافة الوسائل، سواء عبر الجو أو البر أو البحر، وذلك تجسيداً لنهجها الإنساني الثابت، ولدورها المحوري في العمل الإغاثي الإقليمي والدولي.
