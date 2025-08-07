الخميس 2025-08-07 06:16 م
 

10.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان اليوم

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمان
 
الخميس، 07-08-2025 03:00 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، حوالي 10.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 4239 عقداً.

وعن مستويات الأسعار، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2926 نقطة، بارتفاع نسبته 0.98 بالمئة.

 
 
