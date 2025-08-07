نقابة الصحفيين تسلم النيابة العامة قائمة بـ 33 منتحلا للمهنة

01:46 م

الوكيل الإخباري- سلم نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني، الخميس، نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، قائمة تضم 33 شخصًا وأصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يمارسون مهنة الصحافة والإعلام دون صفة قانونية، وذلك بعد إحالتها من الدائرة القانونية في النقابة.





وجرى اللقاء في مكتب النائب العام، بحضور عضو مجلس النقابة الزميل موفق كمال والمستشار القانوني للنقابة المحامي محمود قطيشات.