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السبت، 11-02-2023 11:52 ص

من هي الأردنية التي توفيت بزلزال تركيا؟

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الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

توفيت الأردنية أماني ابراهيم علي بني دومي 37 عاماً وطفلها الرضيع بمدينة انطاكيا بعد انتشالهما من تحت الأنقاض ظهر الخميس اثر الزلزال الذي ضرب تركيا . اضافة اعلان


وقال شقيقها في حديث لـ " الوكيل الإخباري " أن أماني متزوجة ومقيمة في تركيا منذ عام ، وانها تقطن في بناية سكنية من 7 طوابق بمدينة انطاكيا . 

وفي آخر لحظات أماني روى شقيقها نقلاً عن زوجها الذي استطاع ان يهرب من الزلزال ، أن اماني فور شعورها بالهزة فجر يوم الاثنين حملت طفلها وجرت به على درج البناية ولكن في آخر لحظة وقبل خروجها من الباب انهارت فوقهم ليكون اخر نبأ تسمعه اسرتها عنها قبل انتشالها من تحت الانقاض ووفاتها هي وطفلها .

واكد شقيقها انه تم دفن جثمان شقيقته اماني وطفلها بولاية انطاكيا التركية وسيتم فتح بيت عزاء لها بمسقط رأسها اربد -لواء الكورة اليوم . 

رحم الله اماني ونجلها والهم اهلهما الصبر والسلوان

 




 

 


 

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