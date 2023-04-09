مهرجان رمضاني لأطفال العقبة

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة العقبة، ومنتدى العقبة للإبداع الثقافي والشبابي وهيئة شباب كلنا الأردن، مهرجانا رمضانيا للأطفال بمشاركة طلبة مركز العقبة الشامل للاحتياجات الخاصة.

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وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور، في تصريح اليوم الأحد، إن المهرجان الذي أقيم في مدرسة فاطمة الزهراء الأساسية، جاء ضمن فعاليات وزارة الثقافة في شهر رمضان المبارك لرسم البهجة والفرح على وجوه الأطفال، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة دامجة وهادفة.



وأشار إلى أن المديرية أعدت خطة سنوية تتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للوزارة في مختلف المجالات .



من جانبه قال منسق هيئة شباب كلنا في العقبة عمر العشوش، إن المهرجان شارك فيه 130 شابا وعددا من المتطوعين، تأكيدا على أهمية دور الشباب في التطوع وخدمة المجتمع، وتشجيعا لثقافة التغيير الإيجابي ضمن محور العمل التطوعي الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة وتدعيما للمبادرات والأفكار التطوعية الرائدة .



بدوره بين رئيس منتدى العقبة للإبداع الثقافي أحمد المجالي، حرص المنتدى على تحفيز الأطفال وتوفير فعاليات ومنصات لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، وتأكيد حقهم في توفير مساحات إبداعية آمنة وإيجابية، لافتا إلى أن المهرجان اشتمل على عرض مسرح دمى تفاعلي وألعاب رياضية وثقافية، ورسم على الوجوه، وفقرات الشخصيات الكرتونية، وتوزيع هدايا الأطفال .