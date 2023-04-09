الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن عن إنتهاء المرحلة نصف النهائية من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

عكرمة صبري: الاحتلال يحاول تزييف ما يجري في المسجد الأقصى

الدفاع الروسية: تدمير مستودع وقود كبير في زابوروجيه وتصفية 400 جندي للعدو خلال يوم

مستوطنون يقتحمون خربة الحفيرة وموقع "ترسلة" المخلاة في جنين

تأجيل جلسة النواب الرقابية إلى الأربعاء المقبل

رئيس وزراء إثيوبيا يتعهد بتفكيك قوات أنشأتها بعض الولايات

مهرجان رمضاني لأطفال العقبة

إغلاق 3 منشآت سياحية في العقبة لانتهاكها حرمة شهر رمضان

اليرموك: وقفة تضامنية طلابية نصرة للقدس والأقصى- صور

المواصفات تفتش على 553 منشأة اقتصادية خلال النّصف الأوّل من رمضان

الأحد، 09-04-2023 02:24 م

مهرجان رمضاني لأطفال العقبة

ليالي رمضان_0


الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة العقبة، ومنتدى العقبة للإبداع الثقافي والشبابي وهيئة شباب كلنا الأردن، مهرجانا رمضانيا للأطفال بمشاركة طلبة مركز العقبة الشامل للاحتياجات الخاصة.

اضافة اعلان


وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور، في تصريح اليوم الأحد، إن المهرجان الذي أقيم في مدرسة فاطمة الزهراء الأساسية، جاء ضمن فعاليات وزارة الثقافة في شهر رمضان المبارك لرسم البهجة والفرح على وجوه الأطفال، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة دامجة وهادفة.


وأشار إلى أن المديرية أعدت خطة سنوية تتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للوزارة في مختلف المجالات .


من جانبه قال منسق هيئة شباب كلنا في العقبة عمر العشوش، إن المهرجان شارك فيه 130 شابا وعددا من المتطوعين، تأكيدا على أهمية دور الشباب في التطوع وخدمة المجتمع، وتشجيعا لثقافة التغيير الإيجابي ضمن محور العمل التطوعي الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة وتدعيما للمبادرات والأفكار التطوعية الرائدة .


بدوره بين رئيس منتدى العقبة للإبداع الثقافي أحمد المجالي، حرص المنتدى على تحفيز الأطفال وتوفير فعاليات ومنصات لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، وتأكيد حقهم في توفير مساحات إبداعية آمنة وإيجابية، لافتا إلى أن المهرجان اشتمل على عرض مسرح دمى تفاعلي وألعاب رياضية وثقافية، ورسم على الوجوه، وفقرات الشخصيات الكرتونية، وتوزيع هدايا الأطفال .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
file

20 مخالفة لمحال تجارية في البلقاء منذ بداية رمضان

e8d9524b-التعليم-العالي

التعليم العالي تعلن عن إنتهاء المرحلة نصف النهائية من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

454

إغلاق 3 منشآت سياحية في العقبة لانتهاكها حرمة شهر رمضان

2 (11)

بعد تداول صورة بالمنع .. الأوقاف تجيب والافتاء توضح حكم اصطحاب الاطفال الى المسجد

e56adc0c-ed3a-4543-97d2-c47e643d1012

اليرموك: وقفة تضامنية طلابية نصرة للقدس والأقصى- صور

37954784-c380-4ed5-a848-ecf09c90751c

المواصفات تفتش على 553 منشأة اقتصادية خلال النّصف الأوّل من رمضان

أخبار متعلقة
ASEZA_Building

إيقاف مؤقت للخدمات الإلكترونية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

6426d17baa076

العقبة الاقتصادية: 36 باخرة سياحية رست في العقبة منذ بداية العام

main_image642549415a661

وصول سفينة سياحية عملاقة للعقبة

2b40826522b323a4ef3b029a65156274

حملة طبية شاملة في العقبة

1120223015955293367173

وفاة طفل يبلغ من العمر عام ونصف دهساً في العقبة

320235152617718925871

الصناعة والتجارة تُطلق الاستراتيجية الوطنية للتصدير