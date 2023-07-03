الإثنين 03-07-2023
الوكيل الاخباري

وفاة اميرة من ال سعود

مهم من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي

مجلس محافظة إربد يصدر سندات مالية لمشاريعه

الطاقة للمواطنين: إسدال الستائر للنوافذ ضروري أثناء عمل المكيف لترشيد الطاقة

هذا ما دار بين الأسد والصفدي في دمشق اليوم - تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب بالأردن

تمديد بيع وثائق عطاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

باحثة من جامعة العلوم والتكنولوجيا تفوز بجائزة دولية

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

الإثنين، 03-07-2023 05:09 م

هذا ما دار بين الأسد والصفدي في دمشق اليوم - تفاصيل

image


الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، وبحثا ملف عودة اللاجئين السوريين والعلاقات الثنائية بين البلدين.

اضافة اعلان


وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) أكد الصفدي خلال اللقاء، دعم الأردن للاستقرار في سوريا، واستعداد المملكة للعمل مع الحكومة السورية في المجالات الثنائية التي تعزز التعاون بين البلدين وتسهم في عودة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن التدرج في معالجة آثار الأزمة السورية هو الخيار الأكثر واقعية وفائدة.


واعتبر الأسد أن العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى قراهم وبلداتهم أولوية" بالنسبة لسوريا، مشيرا إلى "ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات الإعمار والتأهيل بكافة أشكالها، ودعمها بمشاريع التعافي المبكر .


وقال إن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة السورية سواء على المستوى التشريعي أو القانوني أو على مستوى المصالحات تسهم في توفير البيئة الأفضل لعودة اللاجئين، ومجدداً التأكيد على أن ملف اللاجئين "مسألة إنسانية وأخلاقية بحتة لا يجوز تسييسها بأي شكل من الأشكال.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720232172658699421122

مهم من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي

ttt

مجلس محافظة إربد يصدر سندات مالية لمشاريعه

378900_48_1661236150

الطاقة للمواطنين: إسدال الستائر للنوافذ ضروري أثناء عمل المكيف لترشيد الطاقة

356738_13_1678906410

تمديد بيع وثائق عطاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

82851580_2731022680285079_444548528388177920_n

باحثة من جامعة العلوم والتكنولوجيا تفوز بجائزة دولية

WhatsApp Image 2023-07-03 at 16.47.24

العواد: 60% اشغال المطاعم خلال عيد الأضحى.. وانخفاض الطلب على الحلويات 40%

أخبار متعلقة
1688327712794

الصفدي: الأردن الأكثر تضررا بعد الشعب السوري من استمرار الأزمة

0L5A1485 - Copy

الأردن يشارك بمؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة

1020212312149500021112

كلب ينهش طفلاً 10 أعوام أمام منزل ذويه في إربد

420233101330451234680

مؤسسات التمويل الأصغر: لم يتخذ أي قرار حول تأجيل أقساط قروض الشهر الحالي

norvia_394_aeroportoama_03

طرح عطاء لإعادة تأهيل مدرج مطار عمّان المدني

image

الكهرباء الوطنية: ارتفاع الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة والمصدرة العام الماضي