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السبت، 11-12-2021 09:32 م

مهرجان للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمادبا

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الوكيل الاخباري - نظم ملتقى بيت مادبا الثقافي بالتعاون الملتقى الدولي الشباب/ مكتب الأردن مساء اليوم السبت بمقر نقابة المهندسين في مادبا مهرجان التضامن مع الشعب الفلسطيني بحضور واسع من أبناء المحافظة وخارجها.

وقال رئيس الملتقى فوزان الحوراني إن التضامن مع الشعب الفلسطيني يؤكد الإصرار على تحرير فلسطين والتمسك بالحق الفلسطيني وحق العودة والإفراج عن الأسرى، مؤكدا استمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حقوقه المشروعة.

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