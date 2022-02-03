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الخميس، 03-02-2022 01:22 م

مهيدات: منح دواء فايزر 'أقراص باكسلوفيد' الإجازة الطارئة

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الوكيل الإخباري - أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء الدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات عن منح الإجازة الطارئة لاستخدام دواء شركة فايزر  Paxlovid المضاد لفيروس كورونا على شكل أقراص، وذلك بعد خضوع الملفات الفنية الخاصة بالدواء للدراسة والتقييم من قبل اللجان الفنية المختصة في المؤسسة واستيفائها كافة المتطلبات والمعايير اللازمة لإثبات مأمونيتها وفعاليته.

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يذكر أن دواء Paxlovid يحتوي على المادتين الفعالتين 150mg of nirmatrelvir  -  100 mg of ritonavir ولا يصرف إلا بوصفة طبية لعلاج حالات الإصابة الخفيفة والمتوسطة بفيروس كورونا لدى الأشخاص البالغين (18 عام فما فوق) ولا يستخدم للحوامل والمرضعات حسب المعلومات الموضحة في نشرة الدواء الداخلية.


 




 

 


 

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