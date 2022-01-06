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الخميس، 06-01-2022 08:29 ص

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة إلى 26 ألفا و123 حالة

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 26 ألفا و 123 اصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الخميس.

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ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة، توفي 12 ألفا و 791 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 26 حالة وفاة أمس الأربعاء.


وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 71 ألفا و 837 إصابة.


كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و 32 ألفاً و 923 حالة شفاء.

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