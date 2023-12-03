الأحد 03-12-2023
الوكيل الاخباري
 

بدء دورة صحفية شاملة في "بترا"

صندوق المعونة يوضح حول صرف رواتب المنتفعين عن شهر تشرين الثاني الماضي

صحيفة عالمية تفند ادعاءات الاحتلال حول نفق مستشفى الشفاء

الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات طبية إلى غزة

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة -صور

بيان لحزب الله حول تطورات الجبهة اللبنانبة

بعبوات صدمية ورعدية.. القسام تعلن عن عملية جديدة استدرجت فيها قوات الاحتلال

اصابة 4 جنود اسرائيليين بسقوط قذيفة اطلقت من لبنان

هيئة الاسرى : الاحتلال حول المعتقلات إلى مقابر للأحياء

أمير قطر ورئيس كوبا طالبا بوقف دائم لإطلاق النار

عاجل

صحة غزة : الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بمخيم جباليا

الأحد، 03-12-2023 01:51 م

مهيدات: نظام النشرات الدوائية الإلكترونية الأول من نوعه على مستوى المنطقة

22023141513999465197


الوكيل الإخباري- اختتمت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أولى الورشات التدريبية الخاصة بنظام النشرة الدوائية الإلكترونية وذلك ضمن مشروع بناء نظام النشرات الدوائية الإلكترونية الذي تعمل المؤسسة على تنفيذه.

اضافة اعلان


وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الورشة جاءت بهدف التدريب على متطلبات التحول إلى النشرة الدوائية الإلكترونية التي تلبي المعايير العالمية وتوفر كافة المزايا التفاعلية اللازمة لتمكين المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى المعلومات الدوائية بشكل مباشر وبكل سهولة ويسر، لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد ورشات تدريبية مماثلة على استخدام النظام وتأهيل شركات ومستودعات الأدوية للتحول من النشرة الورقية إلى النشرة الإلكترونية.


وأضاف مهيدات أن هذا النظام  يعتبر  الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث شارك في الورشة نحو  120 صيدلانيا من ممثلي شركات ومستودعات الأدوية وممثلي المكاتب الإقليمية من عدة دول منها السعودية والإمارات ومصر ولبنان للاطلاع على هذه التجربة الرائدة وإمكانية تبنيها والاستفادة منها .


وأشار مهيدات إلى أن المشروع يمثل  نظاما متكاملا لحوسبة كافة البيانات الموجودة على النشرات الورقية المرفقة مع كافة الأدوية المسجلة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء على نظام إلكتروني وذلك من خلال استخدام تقنية DATA MATRIX


ويذكر أن الورشة استمرت على مدار 6 أيام  في مقر المؤسسة وقدمها من المؤسسة الصيدلاني محمد الرابي والسيد عبد الرحمن البطاينة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
eeee

بدء دورة صحفية شاملة في "بترا"

2 (2)

صندوق المعونة يوضح حول صرف رواتب المنتفعين عن شهر تشرين الثاني الماضي

28667edf-b2c5-49c5-80e4-eef3e9ddf776

الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات طبية إلى غزة

GAasqUSW8AAfTlt

الخصاونة يؤكد أهمية التعاون في المشاريع الصديقة للبيئة

GAaqqiOXkAA0JL0

الخصاونة: الحكومة ماضية بتهيئة البيئة اللازمة لريادة الأعمال

IMG-20231123-WA0037

2.8 مليون دينار مبيعات مهرجان الزيتون الوطني

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-11-21 at 14.41.25 (1)

مهيدات يترأس جلسة ويحاضر خلال الاجتماع العاشر لهيئات تنظيم الأدوية في منطقة شرق المتوسط

1120231118302918049590

الغذاء والدواء: تبسيط إجراءات استيراد المواد الغذائية

main_image654fa2690665d

الغذاء والدواء توضح حول نتائج التحليل لعينات أحد منتجات رقائق التورتيلا

WhatsApp Image 2023-11-07 at 15.04.08 (1)

اتفاقية تعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجامعة عمان العربية

61e1d72bc2fdc

الغذاء والدواء: برنامج لتتبع الأدوية بغية مراقبتها