مهيدات: نظام النشرات الدوائية الإلكترونية الأول من نوعه على مستوى المنطقة

الوكيل الإخباري- اختتمت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أولى الورشات التدريبية الخاصة بنظام النشرة الدوائية الإلكترونية وذلك ضمن مشروع بناء نظام النشرات الدوائية الإلكترونية الذي تعمل المؤسسة على تنفيذه.

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وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الورشة جاءت بهدف التدريب على متطلبات التحول إلى النشرة الدوائية الإلكترونية التي تلبي المعايير العالمية وتوفر كافة المزايا التفاعلية اللازمة لتمكين المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى المعلومات الدوائية بشكل مباشر وبكل سهولة ويسر، لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد ورشات تدريبية مماثلة على استخدام النظام وتأهيل شركات ومستودعات الأدوية للتحول من النشرة الورقية إلى النشرة الإلكترونية.



وأضاف مهيدات أن هذا النظام يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث شارك في الورشة نحو 120 صيدلانيا من ممثلي شركات ومستودعات الأدوية وممثلي المكاتب الإقليمية من عدة دول منها السعودية والإمارات ومصر ولبنان للاطلاع على هذه التجربة الرائدة وإمكانية تبنيها والاستفادة منها .



وأشار مهيدات إلى أن المشروع يمثل نظاما متكاملا لحوسبة كافة البيانات الموجودة على النشرات الورقية المرفقة مع كافة الأدوية المسجلة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء على نظام إلكتروني وذلك من خلال استخدام تقنية DATA MATRIX



ويذكر أن الورشة استمرت على مدار 6 أيام في مقر المؤسسة وقدمها من المؤسسة الصيدلاني محمد الرابي والسيد عبد الرحمن البطاينة .