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السبت، 09-09-2023 02:40 م

مهيدات يفتتح فعاليات ورشة علمية حول سياسات تسعير الأدوية وحماية المستهلك

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الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ورشة علمية حول سياسات تسعير الأدوية وحماية المستهلك، نظمت بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومؤسسة إبصار للمؤتمرات والندوات.اضافة اعلان


ووجه مهيدات خلال الورشة بتمثيل وإشراك خبراء وممثلي جمعية حماية المستهلك في اللجنة الوطنية لمراجعة أسس تسعير الأدوية استمرار لنهج عمل المؤسسة في الخروج بقرارات قائمة على أساس التشاركية والتكاملية مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن برنامج تخفيض أسعار الأدوية هو برنامج عمل مستمر في المؤسسة ضمن خطة عمل للمراجعة الدورية لأسعار الأدوية وإعادة النظر فيها بشكل مستمر وبالتالي اتخاذ القرار المناسب بتخفيض أسعار الأدوية بما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.

وتكفل مهيدات بتبني مخرجات وتوصيات الورشة بجدية والأخذ بها في المؤسسة لغايات عرضها على اللجنة المعنية بمناقشة المسودة الأولية لتعديل أسس تسعير الأدوية لاعتماد أسس جديدة للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل الدواء في متناول الجميع ، مشيدًا بالمشاركة الحزبية الفاعلة في الورشة بحضور عدد من ممثلي اللجان الصحية في عدد من الأحزاب. 

ومندوبا عن رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات قال الدكتور عبد الفتاح الكيلاني رئيس اللجنة الصحية في الجمعية أن ملف الصحة والدواء من الملفات المهمة لدى الجمعية  المرتبطة بعدة أمور منها التأمين الصحي الشامل والحقوق الأساسية للمستهلك ومنها تأمين الاحتياجات الأساسية في مقدمتها الغذاء والدواء والتي يجب توفيرها ضمن قدرة المواطن الاقتصادية.

وأشار  الكيلاني إلى السعي من خلال الورشة والتواجد على طاولة واحدة إلى الوصول لتوافقات تصب في مصلحة المستهلك، مثمنا قرار الدكتور مهيدات وسرعة استجابته وتعاونه المستمر.

من جهته أشار رئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتور وسيم النجمي إلى أن الأمن الدوائي يشمل توفير الدواء وبسعر منافس وبمتناول اليد وتوفير البدائل العلاجية من الصناعة المحلية ما يسهم في تخفيض سعر الدواء حسب الأسس المعتمدة لدى المؤسسة وتخفيض الفاتورة العلاجية، لافتا إلى مساهمة قطاع الصناعات الدوائية في توفير فرص عمل وتعزيز الصادرات مما يعدل الميزان التجاري لصالح الأردن.

وناقشت الجلسة الأولى من الورشة التي ترأسها عميد شؤون الطلبة في جامعة البتراء الدكتور إياد ملاح سياسات تسعير الأدوية وتضمنت عدة محاضرات منها محاضرة حول تطبيقات اقتصاديات الدواء قدمها الدكتور طارق مقطش ومحاضرة حول  اقتصاديات الدواء التطبيقية ما بين النظرية والتطبيق قدمها الدكتور مهند عودة من الجامعة الهاشمية فيما قدمت عضو الهيئة الإدارية للائتلاف الصحي لحماية المريض - أمين السر الدكتورة ميساء الساكت محاضرة حول موضوع أسعار الأدوية من منظور الائتلاف الصحي لحماية المريض . 

فيما تضمنت الجلسة الثانية من الورشة برئاسة  الدكتورة ميرفت الصوص من كلية الصيدلة في جامعة اليرموك عدة محاضرات منها محاضرة قدمها الدكتور نمر الخطيب من جامعة الزيتونة حول نظام التسعير مقارنة بأنظمة التسعير في الدول النامية والمتقدمة ومحاضرة قدمها الدكتور عبد الفتاح الكيلاني من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حول التشريعات الناظمة للصيدلة والدواء ومدى توافقها مع حقوق المستهلك.

واختتمت الورشة بجلسة ختامية لخصت التوصيات بمشاركة كل من مديرة الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا ملكاوي، وأمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان السبول، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الأدوية البحثية العالمية العاملة في الأردن (PhRMA LAWG) الدكتور معاذ الزغول، والدكتورة ميساء الساكت، والدكتور عبد الفتاح الكيلاني.

 




 

 


 

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