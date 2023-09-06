الغذاء والدواء وغرفة صناعة إربد تعقدان ورشة توعوية حول "أسس وقواعد الصحة والسلامة المهنية"  

الوكيل الإخباري-

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عقدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ممثلة بمديرها العام الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات وبالتعاون مع غرفة صناعة إربد ورشة عمل حول "أسس وقواعد الصحة والسلامة المهنية " Rules & basics of Occupational Health & Safety في مقر الغرفة.ومندوبا عن مدير عام المؤسسة قالت مساعد مدير عام المؤسسة للشؤون الإدارية الدكتورة مها الجغبير أن عقد هذه الورشة يأتي تأكيدًا على دور المؤسسة في توعية كوادرها العاملين في الميدان وكذلك العاملين في القطاع الصناعي بأهمية تطبيق أسس وقواعد السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ مهام الرقابة والتفتيش على المنشآت وأسس التعامل مع المواد الخطرة بما في ذلك المواد الكيماوية والأجهزة والمعدات الخطرة وقواعد التعامل السليم والآمن مع المخاطر المحتملة ومواجهتها دون إلحاق الضرر بأنفسهم أو بيئة العمل , معربة باسم مدير عام المؤسسة عن الشكر لغرفة صناعة إربد ممثلة برئيسها السيد هاني أبو حسان ومديرها العام وكوادرها كافة على تعاونهم المستمر مع المؤسسة .ومن جانبه أشار مدير عام غرفة صناعة إربد السيد نضال الصدر إلى أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية يتطلب تعاونا وشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وهو ما نسعى جاهدين لتحقيقه من خلال الورشة التي تشكل فرصة لطرح الأسئلة وتبادل الأفكار والآراء والنقاش المشترك الذي يمكن أن يساهم في تعزيز الفهم المشترك وتطوير استراتيجيات أفضل لتعزيز السلامة والصحة المهنية.وأضاف، أننا نعيش في الحاضر في عام متقدم ومتطور حيث تلعب الصناعة دورا كبير في الاقتصاد الوطني ومع هذا التقدم والتطور تزداد تحديات السلامة والصحة المهنية حيث تأتي الورشة في وقت مناسب لفهم الأسس والقواعد التي يجب الالتزام بها لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.وتضمنت الجلسة الأولى من فعاليات الورشة التي نظمتها لجنة السلامة العامة في مديرية المختبرات التي ترأسها مساعد مدير المختبرات الدكتورة ردينة بطارسة ، عدة عروض تقديمية منها عرض تقديمي حول دور لجنة السلامة والصحة المهنية في ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة قدمته المهندسة اليتا الجراح وعرض تقديمي حول الإسعافات الأولية والإجراءات المتخذة في حال وقوع إصابة عمل قدمه الدكتور أحمد الشريدة وعرض تقديمي آخر حول اشتراطات السلامة والصحة المهنية للموظفين قدمته المهندسة تسنيم هليل .فيما تضمنت الجلسة الثانية عرض تقديمي حول المخاطر المهنية في المصانع والمنشآت الغذائية وطرق الوقاية منها قدمته دعاء عوض وعرض تقديمي حول المخاطر المهنية في المختبرات وطرق الوقاية منها قدمته ختام القديمات بالإضافة إلى عرض تقديمي حول الإجراءات الوقائية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لمفتشي الغذاء في الميدان من تقديم المهندس وائل قشتم.ويذكرأن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة الورشات التوعوية التي تعقدها المؤسسة بهدف تعزيز ورفع مستوى وعي العاملين بأسس وقواعد الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل المتواجدين فيها وبما يكفل سلامتهم .