مواطنة تحذر من موقف مُريب تعرضت له في عمان والأمن العام يرد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - نشرت مواطنة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعرضت لموقف أثار الخوف لديها بإحدى ضواحي العاصمة عمان .

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وقالت المواطنة في منشور على الفيسبوك تداوله عدد كبير من المواطنين أنها كانت في منزلها عندما قامت سيدة بطرق باب المنزل حيث طلبت الدخول بحجة الصلاة ودفعت الباب بقوة للدخول ولكن باب المنزل كان مغلقاً بالمفتاح .

وحذرت المواطنة ربات المنازل مما وصفته باسلوب جديد للدخول للمنازل من قبل أشخاص بهدف السرقة .



بدوره أكد مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء إنه لم يرد أي شكوى من أي مواطن بهذا الشأن ، مشيراً إلى استعداد الأمن العام التحقق ومتابعة الكاميرات في أي شكوى مثل هذا النوع والوقوف على ملابساتها .



والمح المصدر الى تداول المواطنين الكثير من المنشورات والتحذيرات المبالغ بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمثل هذه الحوادث والتي تؤدي لبث الرعب بين المواطنين.



