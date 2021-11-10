الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

الأرصاد تكشف سبب تأخر هطول الأمطار

البريد الأردني يحذر من رابط يتم تداوله ويحمل اسمه

الملك يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات في المنطقة

ولي العهد يزور قناة السويس

تراجع أسعار الذهب عالمياً

الأوقاف تخرج المشاركين في دورة الطاقة المتجددة

المعونة الوطنية يوضح حول خصم جزء من الدعم عن المواطنين

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الحج السعودي تسهيل إجراءات العمرة برا

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

6 سيدات يشغلن منصب ‘أمين عام’ لأهم الوزارات في المملكة

الأربعاء، 10-11-2021 01:21 م

مواطنة تحذر من موقف مُريب تعرضت له في عمان والأمن العام يرد

مواطنةةة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - نشرت مواطنة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعرضت لموقف أثار الخوف لديها بإحدى ضواحي العاصمة عمان .

اضافة اعلان


وقالت المواطنة في منشور على الفيسبوك تداوله عدد كبير من المواطنين أنها كانت في منزلها عندما قامت سيدة بطرق باب المنزل حيث طلبت الدخول بحجة الصلاة ودفعت الباب بقوة للدخول ولكن باب المنزل كان مغلقاً بالمفتاح .
وحذرت المواطنة ربات المنازل مما وصفته باسلوب جديد للدخول للمنازل من قبل أشخاص بهدف السرقة .


بدوره أكد مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء إنه لم يرد أي شكوى من أي مواطن بهذا الشأن ، مشيراً إلى استعداد الأمن العام التحقق ومتابعة الكاميرات في أي شكوى مثل هذا النوع والوقوف على ملابساتها .


والمح المصدر الى تداول المواطنين الكثير من المنشورات والتحذيرات المبالغ بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمثل هذه الحوادث والتي تؤدي لبث الرعب بين المواطنين.

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (16)

محافظ البلقاء يؤكد اهمية إقامة مركز ثقافي في السلط

الاقتصاد-الرقمي

وزارة الاقتصاد الرقمي تطلق برنامج Jordan Source الأسبوع المقبل

7x7nkfdxMhvcAaEA16QjIubJClSPUg6mtKTuCAOl

البريد الأردني يحذر من رابط يتم تداوله ويحمل اسمه

618bcbbe0b519

الملك يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات في المنطقة

ما-هي-التجارة-الالكترونية

أكثر من مليون حركة إلكترونية لخدمات حكومية خلال أيلول الماضي

10202131181223428781216

ولي العهد يزور قناة السويس

أخبار متعلقة
إربد

ضبط 3 أشخاص اعتدوا على مركز تجميل في إربد

الشبان

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشبان الثلاثة

الأمن العام

الامن يوضح : ناشر صور الاعتداء عليه بادوات حادة اختلق القضية للافتراء على اخر

عون

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب عون الشوابكة

د2

التعليم العالي ينفي لـ الوكيل إلغاء تشغيل مواقع التواصل الاجتماعي داخل الحرم الجامعي