مواطنون : تأجيل أقساط البنوك الشهر القادم ومصدر يوضح

الوكيل الإخباري - تداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حول تأجيل البنوك لأقساط وقروض المواطنين للشهر القادم /آب (8) .

اضافة اعلان

وعلى ضوء ذلك ، تم التواصل مع مصدر مطلع لمعرفة حقيقة الأمر ، الذي بيّن أن الحديث في هذا الشأن "مبكرا"، لافتا في الوقت ذاته أن القرارات الصادرة عن البنك المركزي في وقت سابق بشأن تاجيل الأقساط والقروض تمّ إصدارها بسبب الإغلاقات التي أعلنتها الحكومة ، بسبب جائحة كورونا، نتيجة لتضرر القطاعات المختلفة ، ما انعكس سلبا على الأردنيين .

ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الوضع الوبائي في المملكة تحسّن وتم العمل على إعادة فتح القطاعات الاقتصادية والمنشآت ، ما يمّكن المواطنين من العمل ، الأمر الذي يّعني عدم إمكانية اتخاذ قرار في هذا الشأن .