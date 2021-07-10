مواطنون : تعديل على الحظر الليلي في العيد والحكومة ترد

الوكيل الإخباري - تداول أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أن الحكومة تعتزم تقليل ساعات التجول، خلال أيام عيد الـأضحى المبارك.

اضافة اعلان

وعلى ضوء ذلك ، فإن وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة صخر دودين صرّح في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه لا يوجد قرار أو دراسة بهذا الشأن .

ولفت ، أن ساعات الحظر الليلي " عما هو عليه الآن " ، مشدّدا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا، خاصة ارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي .

كما دعا المواطنين بالإقبال على اللقاح المضاد لكورونا ، للوصول إلى "صيف آمن".