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السبت، 10-07-2021 12:40 ص

مواطنون : تعديل على الحظر الليلي في العيد والحكومة ترد

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الوكيل الإخباري - تداول أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أن الحكومة تعتزم تقليل ساعات التجول، خلال أيام عيد الـأضحى المبارك.

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وعلى ضوء ذلك ، فإن وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة صخر دودين صرّح في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه لا يوجد قرار أو دراسة بهذا الشأن .

 

ولفت ، أن ساعات الحظر الليلي " عما هو عليه الآن " ، مشدّدا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا، خاصة ارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي .

 

كما دعا المواطنين بالإقبال على اللقاح المضاد لكورونا ، للوصول إلى "صيف آمن".

 

 




 

 


 

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