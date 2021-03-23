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وزارة الصناعة والتجارة تكشف لـ الوكيل عن أسباب ارتفاع أسعار المواد التموينية

الثلاثاء، 23-03-2021 11:11 ص

وزارة الصناعة والتجارة تكشف لـ الوكيل عن أسباب ارتفاع أسعار المواد التموينية

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي، اليوم الثلاثاء أن الوزارة عملت على توفير كافة المواد التموينية في السوق المحلي قبيل شهر رمضان بكميات كبيرة سواء كانت محلية الصنع او مستوردة.

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وقال  برماوي  بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري"  إنه وفقا لدراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة تبين استقرار أسعار 84% من السلع وارتفاع أسعار 16% من السلع ، حيث شملت الدراسة 135 سلعة.

 

وأضاف أن ارتفاع أسعار السلع وخاصة الزيوت النباتية تعود لارتفاع كلفة انتاجها عالميا، مبينا أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات منذ عدة أشهر مع مصنعي ومستوردي المواد الغذائية لغايات المحافظة على الأسعار.

 


وأشار برماوي إلى أن الوزارة ستقوم باتخاذ اجراءات صارمة وتحديد سقوف سعرية وذلك لتخفيض الأسعار وعدم المغالاة على المواطنين.

 

وكان قد ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتماعا عقد يوم أمس في وزارة الصناعة والتجارة مع رؤساء ومدراء وممثلي القطاع الخاص وتجار المواد الغذائية واتحاد المزارعين للتأكيد على استقرار أسعار السلع، مضيفا انه تم توجيه المؤسستين المدنية والعسكرية لتثبيت أسعار السلع وخاصة الزيت النباتي والأرز والسكر، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.


وأكد أن السوق المحلي يشهد انخفاضا على اسعار الدجاج والخضروات ، والسلع الرمضانية متوفرة.

وزاد أن الأردن وبحكم انه يستورد عدد من السلع من الخارج كالزيوت النباتية يتأثر بالمتغيرات التي تطرأ على الاسعار عالميا، لكن الوزارة تعمل على منع القطاع الخاص من المزايدة وتطلب المحافظة على استقرار الأسعار واتخاذ الاجراءات اللازمة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا.

 

واشاد بدور القطاع الخاص في تعزيز المخزون الاسترتيجي. 


 




 

 


 

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