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الثلاثاء، 15-03-2022 12:44 م

مواطنون يطالبون بشمول تأجيل أقساط شركات التمويل اسْوة بالبنوك

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الوكيل الإخباري - طالب مواطنون أن يقرر البنك المركزي شمول شركات التمويل الأصغر بقرار تأجيل أقساط القروض لشهر نيسان المقبل. اضافة اعلان


وقال مواطنون لـ " الوكيل الإخباري" إن مطالبهم تأتي في إطار معاملتهم أسوة بالمقترضين من البنوك، منوهين إلى أنهم يعانون من أعباء مالية كبيرة كما غيرهم. 

ودعوا إلى أن يكون تأجيل أقساط شركات التمويل دون عمولة أو رسوم، موضحين أن البنك المركزي يستطيع إلزام الشركات بالتأجيل. 

وحاول موقع "الوكيل الإخباري" التواصل مع البنك المركزي دون أي رد. 

وأكد مدير جمعية البنوك الدكتور ماهر محروق " للوكيل الإخباري" بوقتٍ سابق على أن قرار التأجيل مُلزم للبنوك، موضحاً أنه جاء بترتيب مع البنك المركزي للتخفيف على المواطنين.

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