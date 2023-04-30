مواطن: زوجتي دخلت لعملية اجهاض بمستشفى خاص بعمان وخرجت بلا رحم وبغسيل للكلى

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

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بألم وحسرة روى مواطن اردني معاناة زوجته ذات الـ 26 عاماً بعد ادخالها لاجراء عملية اجهاض لطفلها لمشاكل صحية باحدى المستشفيات الخاصة شباط الماضي لتخرج منها منزوعة الرحم وبغسيل للكلى .

وبتفاصيل الحادثة قال زوج السيدة ايه عبد القادر المقروز لـ" الوكيل الإخباري" أن زوجته أدخلت في الـ 14 من شباط الماضي الى احدى المستشفيات الخاصة لاجراء عملية اجهاض لطفلها بسبب مشاكل صحية لديها وبأمر من الطبيب، وخرجت من المستشفى بعد ثلاثة ايام من اجراء الجراحة على يد طبيب مختص اشرف على حالتها



وتابع "ان زوجته بعد قرابة الثلاثين يوماً من الجراحة شعرت بألم شديد في المعدة وعند مراجعتها المستشفى تبين وجود كتلة بين الرحم والمثانة في ذات منطقة جراحة عملية الاجهاض وبعد اجراء الاشعة والتأكد انها كيس دموي و ليست كتلة مسرطنة ، طلب منها مراجعة الطبيب الذي اشرف على حالة الاجهاض لاحتمال وجود خطأ طبي في منطقة الجراحة" .



وأكد انه في ثاني يوم من شهر رمضان قام وزوجته بمراجعة الطبيب الذي اشرف على الاجهاض وبعد فحصها طلب منها اجراء عملية جراحية اخرى لمعالجة الكيس الدموي وادخلت يومين الى المستشفى بأمر من الطبيب .



وبعد يومين من العملية الجراحية الثانية اخبر الطبيب الزوج بعودة الكيس الدموي مرة أخرى وبعد سؤال الطبيب عن السبب أجاب بـ :"لا أعلم " وفقاً لرواية الزوج .



وبعد الاستعانة بطبيب اخر من ذات المستشفى طلب منها اجراء تحاليل لانزيمات الكلى وبعد صدور النتائج وثبوت وجود مشاكل بالكلى لديها تم تحويل حالة زوجته الى مستشفى حكومي لعدم توفر كادر طبي مختص بالكلى في ذات المستشفى .



وبعد تحويلها لمستشفى حكومي واجراء الفحوصات اللازمة تبين وفقاً للتقرير أن بواقي من المشيمة في الجراحة الأولى للرحم تسببت لها بظهور كيس دموي والجراحة الثانية ادت لانفجار الكيس داخل الرحم مما تسبب لها بالتهاب وتسمم بالدم لاحقاً عدى عن تأثر الكلى من مضاعفات الجراحة، وادخلت الى العناية المركزة قرابة 15 يوم لعلاج الالتهاب.



واكد ان زوجته لا زالت تعاني لليوم من ضمور في العضلات والآم شديدة وغسيل للكلى يوم بعد يوم ، ولا زالت ترقد في المستشفى لعلاج الالتهاب في الدم واكد انه قام بابلاغ الجهات المختصة وتقديم شكوى .



واختتم حديثه مطالباً بتشديد قوانين محاسبة الاخطاء الطبية لما تسبب لزوجته من مشاكل كبيرة وحرم من الاطفال جراء استئصال رحمها .