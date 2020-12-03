مواطن يعود إلى الأردن مكفنا والخارجية تكشف التفاصيل

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ضيف الله الفايز ، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان أردني ، بعد تعرضّه لحادث سير في المملكة العربية السعودية ، قبل أيام.

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وأشار الفايز ، الخميس ، في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المواطن يبلغ من العمر (35) عاما، حيث كان برفقة أحد أصدقائه، وقد تدهورت المركبة أثناء توجهه من المدينة المنورة ، الأمر الذي أدّى إلى وفاته .

وأشار ، أنّه تم التواصل مع ذويه ليُصار إلى نقله إلى المملكة .

وقدّم ضيف الله الفايز ، تعزيته لذوي المواطن .

الأردني ، عاد بعد اغتراب إلى الأردن مكفنا ، على وقع صدمة عائلته ومحبيه ، إلا أنّه القدر .

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