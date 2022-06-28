موانئ العقبة: لا حوادث مشابهة لانفجار صهريج الغاز منذ أكثر من 37 عاما

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

قال مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ خالد المعايطة إنه لم تقع أي حوادث مشابهة لحادثة سقوط وانفجار صهريج غاز الكلورين السام منذ ما يزيد على 37 عاما. اضافة اعلان





وأضاف المعايطة في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر الشركة تتعامل يوميا مع المواد الخطرة وتقوم بالمناولة والنقل بشكل آمن وفق الإجراءات المتبعة.



وأوضح أن المؤشرات الأولية تدلل على أن سقوط صهريج الغاز وانفجاره حدث بعد انقطاع في حبل الرافعة، مشيرا إلى بدء التحقيق في الحادثة اليوم الثلاثاء برئاسة وزير الداخلية.



وتوفي 13 شخصا وأصيب أكثر من 260 آخرين، بقي منهم 130 شخصا داخل المستشفيات فيما خرج بقية المصابين بعد تماثلهم للشفاء، وذلك إثر تسرب الغاز السام وفق آخر التحديثات التي صدرت عن الجهات الرسمية.

