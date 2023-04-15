موقف انساني لعائلة اردنية مع سائق توصيل يثير اعجاب واسع

الوكيل الإخباري -

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نشر احدى سائقي توصيل الطلبات موقف انساني حدث معه أثناء توصيله احد الطلبات لعائلة اردنية قبيل آذان المغرب بفترة وجيزة .وبالتفاصيل قال السائق انه اثناء عمله على توصيل الطلبات عند موعد الافطار ، وصل الى احدى العائلات و انتظر قليلا مما اثار قلقه ان العائلة تأخرت في استلام الطلب ، لكنه فُوجئ بعد فترة قليلة بطفل من العائلة يجلب له وجبة طعام للافطار عليها قائلاً :" فرحت كثيراً وتشكرته .. الخير لسا موجود فينا "واكمل :" بالمقابل، في أيام بتمر علي ماحد بكلف خاطره يحكيلي يعطيك العافية وبستلم الطلب وبضل رايح بدون شكر أو ابتسامة منه أو أي شيء ايجابي متبادل"واختتم قوله برسالة :" يا جماعة لا تستهينوا بعمل الخير مهما كان بسيط، ما بتعرف الفرحة يلي ممكن تزرعها بقلب الواحد لما تعمل معه معروف كيف بتكون بالنسبة اله..عمل زي هيك ممكن تكسب فيه قلوب الناس وأجرها كبير عند ربنا"