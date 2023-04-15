السبت 15-04-2023
الوكيل الاخباري

المعدن الأصفر يخسر بريقه ويتراجع عالمياً في أسبوع

الأردن يرحب بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

ضبط 115 متسولا في الأردن خلال يوم واحد

مرصد الزلازل الاردني يسجل زلزالا بقوة 4.2 على الحدود السورية اللبنانية

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويقتحم عدة قرى في جنين

نقيب الألبسة : حركة تسوق نشطة بالقطاع

مفتي المملكة يوضح حكم القراءة عن المصحف أثناء التراويح وقيام الليل

الخارجية تفعل خليتي ازمة لمتابعة أوضاع الأردنيين في السودان

الأردن يتحرى عيد الفطر المبارك الخميس المقبل

وفاة 3 شباب بصعقة كهربائية في جرش

السبت، 15-04-2023 02:20 م

موقف انساني لعائلة اردنية مع سائق توصيل يثير اعجاب واسع

1 (1)


الوكيل الإخباري - نشر احدى سائقي توصيل الطلبات موقف انساني حدث معه أثناء توصيله احد الطلبات لعائلة اردنية قبيل آذان المغرب بفترة وجيزة  .اضافة اعلان


وبالتفاصيل قال السائق انه اثناء عمله على توصيل الطلبات عند موعد الافطار ،  وصل الى احدى العائلات و انتظر قليلا مما اثار قلقه ان العائلة تأخرت في استلام الطلب ،  لكنه فُوجئ بعد فترة قليلة بطفل من العائلة يجلب له وجبة طعام للافطار عليها قائلاً :" فرحت كثيراً وتشكرته .. الخير لسا موجود فينا " 

واكمل :" بالمقابل، في أيام بتمر علي ماحد بكلف خاطره يحكيلي يعطيك العافية وبستلم الطلب وبضل رايح بدون شكر أو ابتسامة منه أو أي شيء ايجابي متبادل" 

واختتم قوله برسالة  :" يا جماعة لا تستهينوا بعمل الخير مهما كان بسيط، ما بتعرف الفرحة يلي ممكن تزرعها بقلب الواحد لما تعمل معه معروف كيف بتكون بالنسبة اله..عمل زي هيك ممكن تكسب فيه قلوب الناس وأجرها كبير عند ربنا"

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخارجية

الأردن يرحب بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

file

ضبط 115 متسولا في الأردن خلال يوم واحد

جججج

مرصد الزلازل الاردني يسجل زلزالا بقوة 4.2 على الحدود السورية اللبنانية

البسة

نقيب الألبسة : حركة تسوق نشطة بالقطاع

2020_4_23_20_36_53_846

مفتي المملكة يوضح حكم القراءة عن المصحف أثناء التراويح وقيام الليل

ززز

الخارجية تفعل خليتي ازمة لمتابعة أوضاع الأردنيين في السودان

أخبار متعلقة
1680881988194

مندوبًا عن الملك..الأمير مرعد يرعى فعاليات المجلس العلمي الهاشمي العاشر بعد المئة