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الجمعة، 23-07-2021 06:10 م

مياهنا تعلن سيطرتها على تغير طفيف في نوعية مياه الشرب بطبربور

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مياه الأردن (مياهنا)، سيطرتها على تغير طفيف في نوعية مياه الشرب بحي عين رباط في طبربور بالعاصمة عمان.

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وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن اتصالاً هاتفياً ورد من أحد المواطنين أفاد بتغير نوعية المياه في منزله، وعلى الفور توجهت فرق الشركة الفنية، ونفذت مسحا شاملا لمنطقة الشكوى، وتم عزل المنطقة احترازياً، مؤكدة تزويد المواطنين في منطقة الشكوى بالمياه بواسطة صهاريج الشركة.

 

وقالت الشركة إن الفرق الفنية اتخذت الإجراءات التصويبية اللازمة، وأنها ستقوم بإعادة المياه إلى المنطقة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفة الفنية، بالتنسيق الكامل مع المختبرات المركزية في سلطة المياه ووزارة الصحة ومختبرات الشركة.

 




 

 


 

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