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الأحد، 02-07-2023 01:11 م

مياه اليرموك: البدء بغسيل وتعقيم بعض الخطوط الناقلة الاثنين

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الوكيل الإخباري- تعلن شركة مياه اليرموك بانها ستبدأ يوم غد الاثنين 3\7\2023 بعمل غسيل وتعقيم لبعض الخطوط الناقلة التي تم تنفيذها مؤخراً والتي تتراوح اقطارها ما بين 600ملم و 1200ملم. 

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وتوضح الشركة بان المناطق التي سيتم فيها الغسيل هذا الاسبوع ( من خزان زبدا الى مثلث زبدا ، غرب اربد مول واشارة الحسبة المركزية الى مجمع الاغوار ) ويأتي هذا الاجراء من اجل البدء باستخدام وتشغيل هذه الخطوط الناقلة بهدف تحسين التزويد المائي للمواطنين بعد اخذ العينات اللازمة من جانب مديرية المختبرات للتأكد من سلامة المياه . 


واشارت الشركة بان هذه المناطق قد تشهد وجود مياه في الشوارع فان ذلك نتيجة عملية الغسيل والتعقيم فقط.


وتؤكد الشركة بان اي عملية غسيل اخرى لأجزاء جديدة من هذا المشروع سيتم الاعلان عنها في حينه.

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