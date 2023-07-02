مياه اليرموك: البدء بغسيل وتعقيم بعض الخطوط الناقلة الاثنين

الوكيل الإخباري- تعلن شركة مياه اليرموك بانها ستبدأ يوم غد الاثنين 3\7\2023 بعمل غسيل وتعقيم لبعض الخطوط الناقلة التي تم تنفيذها مؤخراً والتي تتراوح اقطارها ما بين 600ملم و 1200ملم.

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وتوضح الشركة بان المناطق التي سيتم فيها الغسيل هذا الاسبوع ( من خزان زبدا الى مثلث زبدا ، غرب اربد مول واشارة الحسبة المركزية الى مجمع الاغوار ) ويأتي هذا الاجراء من اجل البدء باستخدام وتشغيل هذه الخطوط الناقلة بهدف تحسين التزويد المائي للمواطنين بعد اخذ العينات اللازمة من جانب مديرية المختبرات للتأكد من سلامة المياه .



واشارت الشركة بان هذه المناطق قد تشهد وجود مياه في الشوارع فان ذلك نتيجة عملية الغسيل والتعقيم فقط.