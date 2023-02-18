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السبت، 18-02-2023 11:55 م

مياه اليرموك : توقف الضخ من محطة الزعتري لغايات الصيانة

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة مياه اليرموك عن توقف الضخ من محطة الزعتري اعتباراً من صباح يوم بعد غد الاثنين ولمدة 12 ساعة لغايات إجراء أعمال الصيانة للمحطة ما يستدعي إيقاف التزويد المائي للمناطق التي تتزود من محطات الزعتري وام اللولو وحوفا وصمد.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، أن المناطق التي ستتأثر بإيقاف الضخ تشمل في محافظة المفرق، ايدون بني حسن والمنيفة والبويضة و العليمات والصهاة والجامعة، والمستشفى العسكري، فيما ستتأثر بمحافظة اربد مناطق: لواء المزار (حبكا، حوفا المزار ، زوبيا، صمد - حي الرحمة) ومخيم الشهيد عزمي المفتي بلواء بني عبيد.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بإيقاف الضخ بمحافظة عجلون تشمل عصيم وصنعار وبير الدالية والمرجم، والطالبية وسامتا وعفنا، فيما تشمل بمحافظة جرش مناطق : قفقفا / حي البريد وحي مسجد خباب وجبا والنعيمية وقريع وثغرة عصفور وكفر خل / حي اسد بن فرات وحي الكازية.

وأكدت الشركة أنه سيتم استئناف ضخ المياه حال الانتهاء من أعمال الصيانة للمحطة.

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