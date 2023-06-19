نائب رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً

الوكيل الاخباري - استقبل نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة العميد الركن عبدالله شديفات في القيادة العامة، اليوم الاثنين، وفداً عسكرياً فرنسياً برئاسة مدير الأمن والتعاون الدفاعي الفريق ريجيس كولكومبت والوفد المرافق.



وبحث نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة مع الوفد الضيف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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